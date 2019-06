Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fischöl brennt

Bremerhaven (ots)

Ein Container der mit Fischöl beladen war ist am Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in der Steubenstraße in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 6.40 Uhr ging die Meldung bei den Einsatzkräften ein. Auf dem nicht frei zugänglichen Gelände war der Container abgestellt und ist aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Nach Mitteilung der Firma befanden sich etwa 1.000 Liter Fischöl im Container. Durch die Hitzeeinwirkung wurden weitere fünf Container in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

