Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von hinten niedergeschlagen

Bremerhaven (ots)

Nachdem ein 35 Jahre alter Mann in der Nacht zum Mittwoch in Geestemünde niedergeschlagen wurde, sucht die Polizei (Telefon 953 3321) Zeugen für den Vorfall. Ein bislang noch nicht bekannter Hinweisgeber hatte die Feuerwehr verständigt und auf die verletzte Person hingewiesen. Dieser Hinweisgeber wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Später erklärte er der Polizei, dass er zwischen 2 Uhr und 3 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Bürgerpark entlanglief. Dann bekam er plötzlich einen Schlag auf den Kopf und wurde besinnungslos. Zum Täter konnte der 35-Jährige keine Angaben machen.

