Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Neues PKW-Sicherheitstraining für die Generation 65+

Bremerhaven (ots)

Einladung: FIT IM AUTO

Zeit: 08.06.2019, 13.00 Uhr Ort: Sport Freizeit Leherheide Bremerhaven e.V. Mecklenburger Weg 178a, 27578 Bremerhaven

Das Konzept wurde gemeinsam vom Niedersächsischen Fahrlehrerverband, dem niedersächsischem Verkehrs- und Innenministerium und der Polizei entwickelt. Ziel ist es, auch im Alter das Bedürfnis nach Mobilität mit dem Wunsch nach Sicherheit und dem Erkennen der eigenen Grenzen in Einklang zu bringen. Dieses spezielle Sicherheitstraining dauert 4 Stunden und wird von den Akteuren jeweils an einem Sonnabendvormittag durchgeführt. FIT IM AUTO bietet allen Senioren die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer praktisch zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen. Die Idee wird in vielen Bundesländern bereits seit 2015 erfolgreich umgesetzt und soll nun auch in Bremerhaven etabliert werden. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven und die Verkehrswacht Bremerhaven e.V. organisieren zusammen mit 2 DVR-Sicherheitstrainern die kurzen Kurse, in denen die Zielgruppe auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Die Verantwortlichen setzen dabei auf Vertraulichkeit. Die Teilnehmer können sich informieren und sollen nicht überprüft werden.

Auftaktveranstaltung zum speziellen Sicherheitstraining: 'Das müssten eigentlich alle mal machen' (Ingrid Sandhop, SFL-Koordinatorin)

Erster Termin ist der 08.06.2019 beim SFL Leherheide. Teilnehmer: 12 Personen á zwei Gruppen im Wechsel.

Inhalte: Sicherheitstrainer: Praxis: Richtige Sitzpositionen im Auto, Bedienung und neue Assistenzsysteme, praktische Übungen im eigenen Auto, Tipps und Tricks. Verkehrswacht: Training am Unfallsimulator, Theorie: Polizei: Auffrischung der theoretischen Kenntnisse wie z.B. neue Verkehrsregeln/Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Rettungs¬gasse, Kreis¬verkehr, Grünpfeil, abgesenkter Bordstein, Tiere im Auto und Beeinflussung durch Medikamente.

Zum Abschluss der Auftaktveranstaltung beim SFL laden wir Sie hiermit herzlich ein. Fotoidee: z.B. Motto: Polizei und Verkehrswacht lassen unsere Senioren nicht im Regen stehen. Die ersten Teilnehmer bekommen symbolisch einen leuchtend gelben Regenschirm des DVR geschenkt.

