POL-Bremerhaven: Über Böschung gerast

Am frühen Morgen des 05.06.2019 befuhr eine Frau mit ihrem Auto die Weserstraße stadteinwärts. Ihre Fahrgeschwindigkeit war offensichtlich stark überhöht und so verlor die Fahrerin gegen 04.00 Uhr an der Haltestelle Hoebelstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 39-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und raste über den Rad- und Gehweg, zwischen Verkehrszeichen und einem Lichtmast hindurch, die Böschung zur Grünanlage Unter der Rampe/Borkumer Straße herunter. Dabei zog der Golf eine 65 Meter lange Schneise durch die dichte Bepflanzung. Es kam zur Kollision mit mehreren Bäumen. Dabei entstand erheblicher Flurschaden. Der PKW kam auf einer angrenzenden Rasenfläche zum Stillstand und blieb schwer beschädigt auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde geborgen und schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

