Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw auf Güterzug in Brand geraten

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Vier Pkw sind in der Nacht zum Mittwoch auf einem Anhänger eines Güterzuges an der Senator-Borttscheller-Straße ausgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Kurz nach Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr zum Bahnbereich zwischen den Containerterminals 1 und 2 gerufen. Dort war auf den Gleisen ein Güterzug abgestellt, der mit Fahrzeugen beladen war. Durch das Feuer wurden nicht nur die Pkw in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die Oberleitung beschädigt. Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell