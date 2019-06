Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kennzeichen entsiegelt

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 03.06.2019 fiel der Polizei ein Sportwagen in der Bürgermeister-Smidt-Straße auf. Aufgrund der Geräuschentwicklung und der erkennbaren Karosserie-umbauten wurde der Mercedes angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die komplexen Veränderungen nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen waren. Der Fahrer legte einen aktuellen Bericht der letzten Hauptuntersuchung vor. Der bestätigte einen mängelfreien Zustand des Cabriolets. Die Beamten konnten es kaum glauben. An dem schicken 17 Jahre alte Wagen wurden viele eintragungspflichtige Änderungen vorgenommen, die in dem vorgelegten Gutachten nicht einmal erwähnt wurden. Auch weil elementare Teile der Auspuffanlage fehlten, wurde das Fahrzeug gegen 20.30 Uhr sichergestellt und heute bei einem Prüfingenieur vorgestellt. Der entsiegelte die amtlichen Kennzeichen. Die Betriebserlaubnis war wegen der zahlreichen Änderungen erloschen. Unter anderem wurden neben der Karosserie auch die Rad-/Reifenkombinationen mit Distanzscheiben bemängelt. Neben den Anzeigen nach der Straßenverkehrs Zulassungs Ordnung ermittelt die Polizei auch wegen Urkundenfälschung. Dabei spielt auch der verantwortliche Gutachter eine Rolle.

