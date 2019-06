Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamte brechen ein

Bremerhaven (ots)

Äußerst dankbar zeigte sich ein 69 Jahre alter Bewohner einer Hochparterrewohnung in der Max-Dietrich-Straße in der Nacht zum Dienstag, nachdem bei ihm eingebrochen wurde. Waren doch keine Einbrecher am Werk, sondern die Polizei. Der 69-Jährige meldete sich kurz vor Mitternacht am Polizeirevier Geestemünde und schilderte den Beamten, dass er sich unbeabsichtigt aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte, nun bat er um Hilfe. Die Polizeibeamten schauten sich die Wohnungstür an, konnten sie aber nicht öffnen, ohne Schaden anzurichten. Da stach ihnen ein auf Kipp stehendes Fenster ins Auge. Mittels eines Besens war es ihnen möglich, den Fenstergriff umzulegen und das Fenster zu öffnen. Sie kletterten hinein und konnten so die Wohnungstür öffnen und den 69-Jährigen hineinlassen.

