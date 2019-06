Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sprinter aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Eine zerstörte Seitenscheibe an seinem Sprinter ließ am Dienstagmorgen nichts Gutes für dessen Besitzer erahnen, als er seinen Wagen wieder benutzen wollte. Unbekannte Täter hatten ihn in der Nacht zuvor aufgebrochen. Der Daimler-Benz-Transporter stand seit Montagabend in der Schillerstraße. Eine Seitenscheibe wurde eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht. Weil sich darin nichts Lohnenswertes befand, mussten der oder die Täter ohne Beute abziehen. Der Schaden beträgt dagegen mehrere hundert Euro. Die Polizei (Telefon 953 3321) hofft jetzt auf Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

