Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 03.06.2019 kam es im Ortsteil Eckernfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 08.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Auto vom Parkplatz einer Bank in der Wurster Straße. Dabei kollidierte die 50-Jährige mit einem Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig den westlichen Angebots-streifen für Radfahrer in nördlicher Richtung befuhr. Der 34-Jährige verletzte sich dabei an den Knien. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

