Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Während des Seestadtfestes kam es in der Nacht vom 25.05.2019 auf den 26.05.2019 vor einer Freilichtbühne am Schiffahrts-museum zu einer gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung. Kurz nach Mitternacht wurde ein Ehepaar (45/50) auf der Tanzfläche durch mehrere junge Männer provoziert. Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Ehefrau zu Boden gerissen wurde. Ihr wurde in den Rücken getreten. Beteiligt sollen über 10 Personen gewesen sein. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

