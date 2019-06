Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In falsche Wohnung eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 02.06.2019 kam es zu einem Wohnungseinbruch in Lehe. Besorgte Nachbarn hatten gegen 15.00 Uhr die Polizei alarmiert, als sie verdächtige Geräusche im Treppenhaus des Mehrparteienhauses in der Rickmersstraße hörten. In der 4. Etage wurde gerade eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Beamten trafen kurz darauf ein Pärchen im Hausflur an, die sich gerade mit ein paar Tüten davon machen wollten. Der Mann und die Frau erklärten, dass sie vor einiger Zeit einer Bekannten 10.- Euro geliehen hätten. Diese Dame hatte das Geld bislang nicht zurückgegeben und so wollten sie der Schuldnerin einen Besuch abstatten. Da die Gläubiger nicht wussten, wo ihre Darlehnsnehmerin wohnte, fragen sie sich bei den Hausbewohnern durch und gerieten dabei prompt an die falsche Adresse. Der 57-Jährige und seine 45-jährige Freundin brachen eine fremde Wohnungstür auf und nahmen aus dieser Wohnung mehrere Flaschen Wein und Glas Bockwürstchen als Pfand mit. Die Polizei stellte fest, dass die besagte Debitorin im Erdgeschoss des Haus wohnt. Sie bestätigte das Darlehn. Es wird nun wegen Wohnungs-einbruchdiebstahl ermittelt.

