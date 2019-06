Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gefälschten Führerschein vorgelegt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Morgen des 02.06.2019 fiel der Polizei ein PKW mit österreichischen Kennzeichen in Rickmersstraße auf. Das Fahrzeug wurde gegen 05.45 Uhr angehalten und überprüft. Der Fahrer legte eine serbische Fahrerlaubnis und Meldepapiere für das Nachbarland vor. Das geschulte Auge der Beamten fiel auf typische Fälschungsmerkmale des ausländischen Führerscheins. Bei einer genauen Untersuchung an der Wache bestätigte sich der Verdacht. Der 27-jährige Beschuldigte äußerte sich nicht zu dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrzugschlüssel seines Chryslers wurden sichergestellt.

