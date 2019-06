Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Schlägerei verletzt

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 02.06.2019 wurde die Polizei zur Hafenstraße/ Zollinlandstraße gerufen. In deiner Diskothek kam es gegen 03.00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen den Gästen. Die Beamten fanden einen verletzten Mann auf dem Gehweg vor. Der alkoholisierte 28-Jährige gab an, dass er den Streit im Lokal schlichten wollte. Dabei sei er das Ziel der Aggressivitäten geworden. Angeblich traten und schlugen 5 Männer auf ihn ein. Das Opfer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

