Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Männer randalieren auf Heimweg

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 02.06.2019 begingen 3 junge Männer diverse Sachbeschädigungen auf ihrem Heimweg von Lehe nach Geestemünde. Die 25- bis 35-jährigen Männer hatten am vorangegangenen Abend in verschiedenen Gaststätten Alkohol getrunken. In der Nacht traten sie gegen 03.30 Uhr zu Fuß den Heimweg nach Geestemünde an. Dabei wurden Baustellenabsperrungen umgestellt und noch hängende Wahlplakate heruntergerissen. Am Geestheller Damm wurden Zäune der Kleingartenanlage beschädigt. Pfähle wurden durch die Gärten geworfen. In der Elbestraße macht die Polizei dem Spuk ein Ende. Die Personalien der Täter wurden festgestellt und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

