Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkene liegen in Parks

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 31.05.2019 kam es zu zwei Polizeieinsätzen in den Ortsteilen Klushof und Speckenbüttel. Am späten Abend des 30.05.2019, wurde im Stadtpark an der Felsstraße ein Jugendlicher entdeckt, der auf der Wiese eingeschlafen war. Der 16-Jährige war volltrunken und hatte sich mehrfach übergeben. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden benachrichtigt. Kurz vor Mitternacht wurde von Passanten ein zunächst hilfloser Mann im Speckenbütteler Park entdeckt. Der 31-Jährige schlief in Höhe des Weidenschlosses am See in einem Gebüsch. Als sich die Zeugen besorgt um den komatös daliegenden Mann kümmern wollten, wurde dieser plötzlich sehr lebendig und lief auf einen Angler zu, der am See zu später Stunde seine Rute ausgeworfen hatte. Der aggressive Betrunkene sprang in das mitgebrachte Zelt des Petrijüngers und versuchte ihn zu schlagen. Mehrere Passanten brachten den Randalierenden zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

