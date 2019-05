Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer fährt Fußgängerin um

Bremerhaven (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Dienstag, 28.05.2019, kam es in Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 13.15 Uhr lief eine Frau auf dem westlichen Gehweg der Metzer Straße. In Höhe der Fahrschule wurde die 31-Jährige von einem Fahrradfahrer angefahren und verletzt. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 953-3164 entgegengenommen.

