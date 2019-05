Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche randalieren

Bremerhaven (ots)

Jugendliche randalieren Am frühen Donnerstagmorgen (30.05.2019), gegen 02.40 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einem Einkaufsmarkt an der Pferdebade gerufen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Sachbeschädigungen im Eingangsbereich des Marktes begangen hatten und umgehend die Polizei informiert. Schon auf der Anfahrt konnte eine Streifenwagenbesatzung auf der Langener Landstraße Personen aus dieser Gruppe antreffen und einen 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Eine Nachschau im Eingangsbereich des Verbrauchermarktes bestätigte die Angaben der Zeugen. Diverse Scheiben waren gewaltsam herausgebrochen bzw. zerstört worden. Auch an einem dort geparkten PKW wurde manipuliert. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn und seine Begleiter wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell