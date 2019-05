Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen

Bremerhaven (ots)

Verkehrskontrollen Im Laufe von Verkehrskontrollen am Mittwochvormittag (29.05.2019) stellten die einschreitenden BeamtenInnen bei mehreren Fahrzeugführern und deren PKW wieder zum Teil erhebliche Verstöße fest. Schon am frühen Morgen gegen 07.30 Uhr fiel den BeamtenInnen in der Melchior-Schwoon-Straße aufgrund seiner Fahrweise ein PKW Peugeot auf, der in der Eupener Straße gestoppt und der 46jährige Fahrzeugführer überprüft werden konnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest (Romberg-Test) ergab den Verdacht von Drogenkonsum und der folgende Urin-Test bestätigte diese Annahme. Der Schnelltest zeigte im Ergebnis den Konsum von Kokain und Marihuana an. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 10.30 Uhr geriet auf der Columbusstraße ein VW Passat mit schwarzfolierten Scheiben in den Fokus der Einsatzkräfte. Bei der folgenden Kontrolle erwies sich der vorgelegte slowakische Führerschein als Totalfälschung. Außerdem bestand gegen den 31jährigen ein Fahrverbot. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief im Ergebnis positiv auf den Wirkstoff THC (Cannabis). Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der gefälschte Führerschein und der PKW wurden beschlagnahmt. Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss folgten. Später wurde der Mercedes eines 36-Jährigen in der Hafenstraße angehalten und überprüft. Die Mängel und Umbauten an dem Fahrzeug - falsches Fahrwerk, falsche Reifenkombination mit Einschnitten und zu laute und nicht originale Abgasanlage - führten zur Sicherstellung und zum Abtransport des PKW. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei wird auch zukünftig verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.

