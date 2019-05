POL-Bremerhaven: Rauschgift-Dealer überführt

Polizei Bremerhaven

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurden seit Januar Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen dem unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel geführt. Anlass war ein weiteres Verfahren, welches in der Vorweihnachtszeit durch die Festnahme von drei Bremerhavenern beendet worden war. Bei dem Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 46-jährigen Algerier aus Bremen. Es bestand der Verdacht, dass er für den Umsatz größerer Mengen von Bremen nach Bremerhaven verantwortlich ist. Die Ermittlungen führten zur Beschlagnahme von Cannabis und Kokain im Straßen-verkaufswert von über 100.000EUR. Es erfolgten in der Zwischenzeit die Festnahmen von drei Personen, gegen die auch Untersuchungshaftbefehle vollstreckt werden konnten. Während einer Zugriffssituation kam es Anfang April zu einer filmreifen Szene am Bahnhof Lehe. Nachdem ein weiterer Beteiligter zunächst mit der Bahn eine Einkaufstasche nach Bremerhaven führte, stellte er diese auf dem Gehweg am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz ab. Ein wie zufällig vorbeifahrender Fahrradfahrer nahm die mit Cannabis gefüllte Tasche an sich und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Die Situation wurde von einem Mobilen Einsatzkommando der Polizei beobachtet. Die Beamten führten anschließend die Festnahmen des 46-Jährigen sowie eines 24-jährigen Bremerhaveners und eines 37-jährigen Bremers durch.

