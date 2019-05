Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst Brandstifter

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag (23.05.2019) der vergangenen Woche kam es vormittags in Bremerhaven zu zwei Bränden in leerstehenden Wohngebäuden in der Stresemannstraße und in der Straße Am Wischacker, in den späten Abendstunden zu einem weiteren Feuer im Parzellengebiet Auf dem Reuterhamm.

In unmittelbarer Nähe des Brandortes Auf dem Reuterhamm fiel der Polizei ein 22jähriger Mann auf, der die Löscharbeiten sehr aufmerksam beobachtete. Im Zuge einer anschließenden Personenkontrolle ergab sich der Anfangsverdacht einer vorsätzlichen Brandlegung gegen diese Person, der durch intensive Ermittlungen im Laufe des folgenden Tages erhärtet werden konnte. So konnte u. a. festgestellt werden, dass sich der Tatverdächtige auch an den Brandorten des Vormittags in der Stresemannstraße und in der Straße Am Wischacker aufgehalten hatte. Ob der Beschuldigte auch für andere Brandlegungen verantwortlich ist, werden weitere Ermittlungen zu zeigen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Bremerhaven einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der sogleich vollstreckt wurde. Ergänzend liegen auch die Ermittlungsergebnisse für mehrere Brände im Monat Mai vor. Dabei wurden Fahrzeuge, Carports und Gebäude in Leherheide, Geestemünde und Grünhöfe in Mitleidenschaft gezogen. In vier Fällen ist die Ursache der PKW-Brände eindeutig auf technische Defekte zurückzuführen. Bei einem Parzellenbrand in der Karlsbader Straße wurde nach dem Grillen die verwendete Kohle nicht fachgerecht entsorgt. Das Glutnest griff auf das Gartenhäuschen über und entzündete es. Ein Wohnungsbrand in der Körner Straße wurde durch vergessenes Essen auf dem Küchenherd ausgelöst. In anderen Fällen liegen die Ermittlungsergebnisse noch nicht vor.

