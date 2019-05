POL-Bremerhaven: Unverschämt

Polizei Bremerhaven

Unverschämt Einen Einsatz der besonderen Art hatte eine Streife am Sonnabendnachmittag in der Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße zu bewältigen. Gegen 16.40 Uhr kamen sie auf eine schwere Limousine mit Stern zu, die direkt vor einem Friseurgeschäft geparkt worden war. Im Laden konnten sie den 22-jährigen Falschparker ermitteln, der sich seine Haare stylen ließ. Mit dem Hinweis auf sein Fehlverhalten wurde er aufgefordert, sein Fahrzeug zu entfernen. Dem wollte er mit der Begründung ´es sei kein anderer Parkplatz verfügbar und vor dem Geschäft sei doch genug Platz´ nicht nachkommen. Als die Beamten ihm eröffneten, der Wagen würde dann kostenpflichtig abgeschleppt werden, reagierte er äußerst aggressiv, schlug einige Utensilien vom Frisiertisch und warf eine dicke Geldrolle in den Raum. Laut schreiend erwiderte er, dass sei ihm völlig egal, er habe genug Geld und könne sich das leisten. Noch während der Anfahrt des angeforderten Abschleppunternehmens war die Haarpracht fertiggestellt und der junge Mann fuhr davon. Neben dem Verwarnungsgeld erwarten ihn auch noch die Kosten für den Abschleppdienst. Nur dem besonnenen Verhalten der Beamten ist es zu verdanken, dass die Situation nicht eskaliert ist.

