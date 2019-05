Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholfahrt endet in Zaun

Bremerhaven (ots)

Alkoholfahrt endet in Zaun Am Sonnabendnachmittag beobachteten mehrere Zeugen gegen 14.55 Uhr, wie ein Kleinwagen in der Apenrader Straße Höhe Hausnummer 17 nach rechts von der Fahrbahn abkam und über den Gehweg gegen einen belaubten Maschendrahtzaun fuhr. Dann setzte der PKW zurück und wurde wenige Meter weiter geparkt. Die Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß die Fahrzeugführerin noch hinter dem Lenkrad und schlief. Beim Öffnen der Fahrertür schlug ihnen eine massive Alkoholwolke entgegen. Nur mit Mühe gelang es, die Frau aus ihrem Tiefschlaf zu wecken. Sie leugnete die Trunkenheitsfahrt und gab an, nur ihren Rausch ausschlafen zu wollen. Aufgrund der Zeugenaussagen und des Spurenbildes wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, dessen Wert deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

