Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb tauscht Fahrrad vor Blumenladen

Bremerhaven (ots)

In der Spadener Straße kam es am Mittag des 23.05.2019 zu einem besonderen Fahrraddiebstahl. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine Kundin mit ihrem teuren E-Bike zu dem Blumengeschäft und stellte es unverschlossen für den vermeintlich kurzen Moment auf dem Gehweg ab. Kaum war die Dame im Laden, hielt ein Mann mit seinem Rad dort an. Auch sein Gefährt verfügt über eine elektrische Tretunterstützung, ist aber nicht besonders hochwertig. Blitzschnell tauschte der Dieb sein Fortbewegungsmittel gegen das der Frau und entfernte sich mit maximaler Geschwindigkeit auf dem schicken orange/schwarzen E-Bike. Die Kundin und auch zwei Zeugen waren verblüfft und alarmierten die Polizei. Den Beamten gaben sie eine gute Personenbeschreibung. Der Dieb versuchte auf seiner Flucht schlau zu sein, stellte das gestohlene Rad in der Gleiwitzer Straße unauffällig an einem Holzstoß ab und rannte zu Fuß weiter. Schon weil er sich dabei ständig umsah, fiel der junge Mann auch anderen Passanten auf. Dem herannahenden Streifenwagen der Polizei gaben sie entsprechende Zeichen. In der Striegauer Straße hatte die Flucht ein Ende. Der schweißüberströmte Täter wurde festgenommen. Den Polizisten erklärte der 20-Jährige völlig außer Atem, dass er gerade Sport gemacht hätte. Das wäre schließlich nicht verboten. Der glücklichen Geschädigten wurde ihr E-Bike wieder ausgehändigt. Das weiße Pedelec des Täters wurde beschlagnahmt, weil es auch aus einem Diebstahl stammte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell