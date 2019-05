Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf Fußgängerüberweg angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2019, kam es im Ortsteil Klushof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Schülerin leicht verletzt wurde. Gegen 07.40 Uhr schob die 16-Jährige ihr Fahrrad über den Fußgängerüberweg in der Brookstraße. Dabei wurde sie von einem PKW angefahren, der noch zuvor angehalten hatte, um einem anderen Kind das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Bei Anfahren passierte es. Die junge Frau wurde bei dem Anstoß leicht verletzt. Die Autofahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus und vergewisserte sich, dass an ihrem Wagen kein Schaden entstanden war. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3164 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell