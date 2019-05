POL-Bremerhaven: Wer hat das gesehen?

Polizei Bremerhaven

Am 22.05.2019, kam es am Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher ist seither flüchtig. Eine Anwohnerin hatte ihren PKW in der Nacht zum Mittwoch in der Verdener Straße, kurz vor dem Berliner Platz, zum Parken abgestellt. Als sie ihren PKW gegen 16.00 Uhr wieder benutzen wollte, stellte die 25-Jährige fest, dass ihr VW Polo zwischenzeitlich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3164 entgegengenommen.

