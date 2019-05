Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brand in zwei Wohnhäusern

Bremerhaven (ots)

Am Vormittag des 23.05.2019 kam es in Bremerhaven zu zwei Bränden.

Kurz vor 10.00 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Stresemannstraße entsandt. In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus nahe der Surfeldstraße brannte es in einer Wohnung in der ersten Etage. Personen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Stresemannstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in die Nebenstraßen abgeleitet. Dadurch kam es für ca. 2 Stunden zu Behinderungen.

Gegen 11.00 Uhr eilten die Einsatzkräfte zu einem Brandort Im Wischacker. Hier wurde ein Feuer in einem ebenfalls länger leerstehenden Einfamilienhaus nahe dem Tidesperrwerk an der Geeste gemeldet. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. In dem stark vermüllten Haus hatte es bereits 2017 gebrannt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953 4444 entgegengenommen.

