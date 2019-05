Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 22.05.2019, kam es in der Bürgermeister-Smidt-Straße ('Alte Bürger') zu einem Verkehrsunfall. Gegen 03.00 Uhr kam es zwischen dem Waldemar-Becké-Platz und der Sommerstraße zu einer Kollision, bei dem ein hier geparkter PKW erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hielt zunächst an, entfernte sich anschließend jedoch von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach dem Unfall soll auch eine Taxe mehrfach an der Unfallstelle vorbeigefahren sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3164 entgegengenommen.

