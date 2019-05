Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall ohne Fahrerlaubnis

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend (20.05.19), gegen 18.00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Langener Landstraße / Debstedter Weg ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden. Eine 39-Jährige Fahrzeugführerin musste verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel warten. Als diese auf Grünlicht umsprang, fuhr sie langsam an. Der Unfallverursacher (51) unterschätze mit seinem Lieferwagen die Anfahrgeschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme konnte der 51-Jährige den Polizeibeamten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Auf Nachfrage teilte er mit, dass er zurzeit aufgrund eines anderen Verfahrens nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde zunächst sichergestellt und später von einem Berechtigten in Begleitung des Verursachers am Revier abgeholt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2300EUR geschätzt.

