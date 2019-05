Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebin trickst Personal nur vorläufig aus

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 20.05.2019 betrat eine Kundin ein Geschäft in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Die Frau verhielt sich beim Anprobieren von Bekleidung auffällig. Gegen 10.00 Uhr legte sie sich mehrere Kleidungsstücke über den Arm, lief hin- und her, brachte Teile wieder zurück oder nahm sich etwas anderes. Dem Personal sind solche 'Ablenkungsmanöver' schon bekannt und sie passten daher tüchtig auf. In der Umkleidekabine trickste die Kundin mit den Bekleidungsstücken herum und es gelang ihr, eine Hose zu entwenden und das Geschäft zu verlassen. Die misstrauischen Angestellten besahen sich kurz darauf Bilder der Überwachungsanlage und deckten so den Schwindel im Nachhinein auf. Die eindeutig identifizierte Ladendiebin war ihnen keine Unbekannte. Sie hatte sich in dem Bekleidungsgeschäft vor kurzem Ware zurücklegen lassen und dabei ihren Namen und Telefonnummer angegeben. Die hinzugezogene Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahl auf. Die Beamten konnten ihre Ermittlungen in diesem Fall schnell beenden.

