POL-Bremerhaven: Passant verfolgt Straftäter

Ein Passant bemerkte in der Nacht zum Sonntag, 19. Mai 2019, einen Radfahrer, der zuvor eine Autoscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationssystem sowie eine Dash Kamera gestohlen hatte. Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Täter.

Gegen 03.40 Uhr bemerkte der Radfahrer das Scheibenklirren in der Straße Am Klushof und sah einen Mann am beschädigten Auto stehen. Mit seinem Fahrrad entfernte sich der Tatverdächtige und wurde vom Zeugen verfolgt. Dieser verlor den Flüchtenden in der Lessingstraße aus den Augen.

Die Polizei fahndet nach einem 180-190 Zentimeter großen Radfahrer, der dunkel bekleidet war und helle Haare trug. Nähere Einzelheiten liegen nicht vor, Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-3221 entgegen.

