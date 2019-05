Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnhaus

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 16.05.2019 stellte ein Mann den Einbruch in sein Wohnhaus fest. Der 52-Jährige hatte sein Einfamilienhaus in der Krüselstraße am Mittag verlassen und war gegen 22.00 Uhr zurückgekehrt. Unbekannte Täter hatten in der Zwischenzeit ein Loch in die Terrassentür geschlagen und gelangten so in die Wohnräume. Sämtliche Zimmer wurden geöffnet und durchsucht. Der oder die Einbrecher entwendeten gefundenes Bargeld. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 entgegengenommen.

