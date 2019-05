Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Seitenscheibe eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (17.05.19), in der Zeit zwischen 06.25 Uhr bis 07.15 Uhr, schlugen Unbekannte in der Max-Dietrich-Straße bei einem schwarzen Ford Mondeo die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen schwarzen Rucksack der Marke Puma. Beute können die Täter nicht wirklich gemacht haben, so der Anzeigende. Im Rucksack befand sich lediglich eine leere Brotdose, da er soeben erst von der Nachtschicht gekommen war. Der Schaden am Fahrzeug wiegt das aber bei Weitem nicht auf.

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

