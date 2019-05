Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 15.05.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall in Leherheide. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein Junge mit seinem Fahrrad bei Rotlicht über die Hans-Böckler-Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der 8-Jährige kam auf der Kurt-Schumacher-Straße aus Richtung Hallenbad angefahren. Vor ihm fuhr noch sein 9-jähriger Bruder. Mehrere Autofahrer, die bei Grünlicht in den Kreuzungs¬bereich ein-gefahren waren erkannten die Situation und konnten noch rechtzeitig bremsen. Ein ihnen nachfolgender PKW-Führer (28) sah nicht mehr so viel und es kam zu einer leichten Kollision zwischen Auto und Rad, wobei der Schüler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

