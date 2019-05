Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Quad gestohlen und Unfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Mann hat am vergangenen Sonnabendabend mit einem gestohlenen Quad auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz einen Unfall verursacht. Die Polizei (Telefon 953 3164) sucht Zeugen zu dem Fall. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel das Quad am Abend, kurz vor 20 Uhr, auf der Langener Landstraße auf. Dort vollzog der unbekannte Fahrer einige gefährliche Fahrmanöver und fuhr bei Rot über die Kreuzung Am Twischkamp. Anschließend ging die Fahrt weiter über die Stresemannstraße bis zum Wilhelm-Kaisen-Platz. Dort kurvte er kreuz und quer zwischen den dort aufgestellten Schaustellerfahrzeugen herum und prallt schließlich gegen einen Anhänger. Der Unbekannte flüchtete von dort. Später stellte sich heraus, dass das Quad bereits in der Nacht zum 17. März 2019 in Grünhöfe gestohlen worden war. Es hatte keine Kennzeichen und war nicht zugelassen. Die Polizei sucht jetzt neben dem unbekannten Fahrer auch Zeugen, die ihn gesehen haben und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Quad-Fahrers gefährdet worden sein könnten. Nach bisher vorliegenden Beschreibungen hatte der Mann kurze dunkelbraune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug blaue Jeans und eine gelbe Warnweste.

