Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geld aus Hotelbüro gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am späten Montagnachmittag (13.05.19) kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Büro eines Hotels in der Adolf-Kolping-Straße. Die Geschäftsführerin alarmierte die Polizei, nachdem ein Mann sich in der Lobby des Gebäudes verdächtig verhalten hatte. Gemeinsam mit den Polizeibeamten rekonstruierte die Anruferin die Geschehnisse. Demnach betrat ein Mann über einen Seiteneingang das Hotel und begab sich unerkannt direkt ins Büro. Anschließend ging er in die Lobby. Hier wurde er von der Geschäftsführerin angesprochen, warum er aus dem hinteren Hotelbereich komme. Der Mann nannte als Vorwand, dass er einen Termin mit dem Inhaber des Hotels habe. Da dieser ortsabwesend war, teilte sie es ihm mit. Im Nachhinein wurde die Anruferin stutzig und stellte später fest, dass die Person aus der Geldbörse, die im Büro auf dem Tisch lag, Geld entwendet hatte. Die Frau konnte den Täter folgendermaßen beschreiben: - ca 50 Jahre alt - Dunkle Haare und einen Oberlippenbart - Blaue Jeans mit vielen Seitentaschen, blaues Oberteil

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 953-3221 entgegengenommen.

