Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hund ausgebüxt

Bremerhaven (ots)

Besorgte Mütter entdeckten am Nachmittag des 13.05.2019 einen kleinen Hund vor der Kindertagesstätte in der Neuelandstraße und benachrichtigten gegen 16.00 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten die Hundehalterin schnell ermitteln. Die 87-Jährige wohnt in unmittelbarer Nähe. Der zutrauliche Streuner war unbemerkt ausgebüxt. Die Frau konnte ihren Liebling wieder in die Arme nehmen.

