POL-Bremerhaven: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 08.05.2019 kam es zu einem Raub in Mitte. Kurz nach Mitternacht lief ein Fußgänger durch die Kurze Straße. Hier wurde der angetrunkene Mann plötzlich von einer oder mehreren Personen angegriffen. Der 65-Jährige erhielt Schläge ins Gesicht und schrie um Hilfe. Der Geschädigte fiel zu Boden. Der oder die Täter raubten die Brieftasche mit etwas Bargeld, Ausweisen und anderen pers. Dingen und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin aus der Mittelstraße hatte die Hilferufe wahrgenommen und die Polizei verständigt. Den Beamten erzählte das Opfer, dass er von einem Gaststättenbesuch auf dem Heimweg war.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegen-genommen.

