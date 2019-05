Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein Rangiervorgang einer BMW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Boschstraße ging am Freitagmittag daneben. Sie rammte ein abgestelltes Auto und fuhr davon. Die Polizei (Telefon 953 3166) ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall am vergangenen Freitag, gegen 13.10 Uhr gesehen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll eine Frau mit Brille und schwarzen Haaren in einem weißen BMW den Unfall verursacht haben. Dabei entstanden Schäden am Stoßfänger des geparkten Wagens. Es soll einen Passanten gegeben haben, der noch die Unfallfahrerin angesprochen haben soll. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

