Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw brennt

Bremerhaven (ots)

Zu einem Pkw-Brand wurden in der Nacht zum Sonnabend die Feuerwehr und Polizei in die Rudolfstraße gerufen. Anwohner wurden gegen 2.45 Uhr von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachsahen, was geschehen war, entdeckten sie den brennenden VW auf der Straße. Mit vereinten Kräften versuchten sie noch, das Fahrzeug zu löschen, aber das war vergeblich. Schließlich übernahm die inzwischen eingetroffene Feuerwehr die Löscharbeiten. Anschließend wurde der Pkw von der Polizei sichergestellt, um zu ermitteln, was zu dem Feuer geführt hat.

