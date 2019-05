Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gast will Lokal nicht verlassen

Bremerhaven (ots)

Ein 53 Jahre alter alkoholisierter Kneipengast wollte in der Nacht zum Sonntag unter keinen Umständen ein Lokal in der Hopfenstraße verlassen, in dem er zuvor die Gäste belästigte. Daraufhin benachrichtigte der Wirt die Polizei. Auch als die Beamten eintrafen und dem 53-Jährigen klarmachen wollten, dass er nun gehen müsse, war er uneinsichtig. Als es den Beamten schließlich doch gelang, den Gast nach draußen zu geleiten, stürzte der Betrunkene und verletzte sich. Das versetzte ihn offenbar derart in Rage, dass er jetzt versuchte, auf die Polizisten loszugehen. Er musste festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, wo er bis zur Ausnüchterung bleiben musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

