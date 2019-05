Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit Linienbus

Bremerhaven (ots)

Zu einer Kollision mit einem Linienbus ist es am Sonnabendnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe des Hauptbahnhofes gekommen. Ein Fahrgast hat sich dabei leicht verletzt. Ein 77 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 15.35 Uhr vom Parkstreifen vor der Sparkasse auf die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße ein. In diesem Moment fuhr der Linienbus vorbei, der von der Haltestelle Hauptbahnhof kam und weiter in Richtung Geestemünde unterwegs war. Der Bus prallte gegen den Pkw, der noch gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Beim Zusammenstoß verletzte sich ein Busfahrgast leicht. Er begab sich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Sachschäden betragen vermutlich mehrere tausend Euro.

