Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.19), gegen 22.50 Uhr, meldete ein Spaziergänger der Polizei in der Frühlingstraße, dass er einen Mann auf dem Gehweg liegend und nicht ansprechbar vorgefunden hätte. Ein mitgeführtes Fahrrad lag in unmittelbarer Nähe.

Während des Anrufs bei der Polizei fuhr zufällig ein Streifenwagen am Einsatzort vorbei. Die Polizeibeamten reagierten unverzüglich, alarmierten zusätzlich einen Rettungswagen und versuchten eine Reaktion bei der Person (37) hervorzurufen. Nach mehrmaligen Versuchen reagierte der Gestürzte. Er hatte augenscheinlich Alkohol konsumiert und war in der Folge auf unbekannte Weise zu Fall gekommen. Eine Behandlung der zugezogenen Schürfwunden im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der 37-Jährige war jedoch nicht mehr in der Lage seinen Weg ohne Hilfe fortzusetzen. Er wurde zu seinem eigenen Schutz in das Polizeigewahrsam gebracht. Eine Überprüfung des Fahrrades ergab, dass es durch eine Polizeidienststelle in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet war. Hierzu befragt, machte der Mann widersprüchliche Angaben.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet neben einer Kostenrechnung für das Polizeigewahrsam nun auch ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Polizeipressestelle

Nils Morten Peters

Telefon: 0471/ 953 - 1404

E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell