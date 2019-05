Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW durch herabfallende Steine beschädigt

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Freitag, 10.05.2019, wurden die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Straße An der Mühle durch lautes Gepolter aufgeschreckt. Gegen 03.00 Uhr fielen Gesteinsbrocken aus einem Balkon im 3. Obergeschoss des Hauses und landeten auf darunterliegenden Balkons und auf einem am Straßenrand geparkten PKW an der Ecke Sörlangstraße. Dabei entstand leichter Sachschaden. Die Anwohner benachrichtigten die Polizei. Die Beamten sperrten die Gefahrenstelle auf der Straße ab. Die Halterin des beschädigten Opels parkte ihr Fahrzeug schnell um. Unaufschiebbare Maßnahmen zur Sicherung der Schadensstelle wurden erforderlich. Die Feuerwehr überprüfte mit einer Drehleiter die Fassade auf weitere Schäden und entfernte loses Gestein aus einem weiteren Balkon. Personen wurden nicht verletzt.

