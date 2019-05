Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Bremerhaven (ots)

Zwei Männer (54 und 57 Jahre) und eine Frau (47 Jahre) gerieten am Mittwochmittag auf dem Parkplatz in der Stormstraße in Streit, die mit einer Stichverletzung bei dem 54-Jährigen endete. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen sollen sich die drei Personen kurz vor 13 Uhr zunächst gestritten haben. Im Verlaufe der Auseinandersetzungen wurde dem 54-Jährigen ein Messer in den Oberkörper gestochen, der daraufhin zusammenbrach. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 57-Jährigen und die 47 Jahre alte Frau festnehmen konnte. Dabei leistete der 57-Jährige erheblichen Widerstand. Er und die 47-jährige Beschuldigte mussten zunächst im Gewahrsam der Polizei bleiben. Jetzt ermittelt die Polizei, was die Ursache des Streits gewesen und wie es zu der Verletzung gekommen ist.

