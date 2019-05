Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahndung nach Unfallverursacher

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht den Fahrer eines Wagens, der am vergangenen Dienstag einen geparkten Hyundai in der Wittlingstraße angefahren hat. Nach dem Unfall hat sich der Verursacher entfernt. Der graue Hyundai i30 wurde gegen 4.15 Uhr auf dem Parkstreifen in der Wittlingstraße abgestellt. Als der Fahrzeughalter gegen 13.30 Uhr zurückkam musste er feststellen, dass jemand mit einem Auto die Fahrerseite seines Pkw beschädigt hat und anschließend weitergefahren ist. Jetzt suchen die Ermittler den Unfallverursacher.

Polizei Bremerhaven

