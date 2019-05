Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baustellenfahrzeug beschädigt

Bremerhaven (ots)

Am Montagmorgen (06.05.19) wurde die Polizei zu einer Baustelle in die Voßstraße gerufen. Mitarbeiter der Baufirma mussten bei Arbeitsbeginn feststellen, dass Unbekannte in der Zeit vom Dienstag, 30.04.19, 15.00 Uhr, bis heute Morgen, 08.00 Uhr, einen Merlo Teleskoplader beschädigt haben.

Dabei überwanden die Täter zunächst einen Bauzaun und schlugen anschließend eine Fensterscheibe der Arbeitsmaschine mit einer 1,70m langen Metallstange ein.

Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 953 - 3321 entgegengenommen.

