Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots)

Am Montagmorgen (06.05.19), kurz nach 05.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Eupener Straße ein silberner Kleinwagen auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Pestalozzistraße fuhr.

Die Polizeibeamten folgten dem Fahrzeug und führten schließlich in der Dresdener Straße eine Verkehrskontrolle durch.

Der Fahrer (32) konnte lediglich einen Bundespersonalausweis vorzeigen und gab an, seinen Führerschein aufgrund von Arbeitsstress zuhause liegen gelassen zu haben.

Nach eigenen Angaben konsumiere der Fahrzeugführer auch seit längerem keine Drogen mehr. Die Polizeibeamten führten dennoch einen motorischen Test (Romberg Test) zur Erkennung von Ausfallerscheinungen durch. Auffälligkeiten wurden festgestellt und ein Urintest veranlasst. Dieser fiel positiv auf THC und Amphetamine aus.

Bei der Überprüfung der Führerscheindaten stellte sich zudem heraus, dass der Beschuldigten nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Er wurde vorläufig zur Durchführung einer Blutentnahme festgenommen. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

