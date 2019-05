Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flucht endet an Hauswand

Bremerhaven (ots)

Da staunten die Beamten einer Streifenwagenbesatzung nicht schlecht, als sie am frühen Sonnabendmorgen, gegen 05.15 Uhr, vor der Rotlicht zeigenden Ampel Hafenstraße / Rickmersstraße standen, sich von hinten ein schwarzer BMW mit hoher Geschwindigkeit näherte und mit quietschenden Reifen in die Rickmersstraße abbog, obwohl auch diese Ampel auf Rot stand. Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den PKW in der Stormstraße stellen. Als sie an den BMW herantraten, um den Fahrer zu kontrollieren, setzte dieser unvermittelt seine Fahrt fort. Über die Lessingstraße und Wülbernstraße endete seine Flucht schließlich in der Dionysiusstraße. Dort hatte der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und feuchter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war frontal gegen eine Hauswand gefahren. Dabei erlitt der BMW einen Totalschaden und die Fassade des Hauses wurde beschädigt. Der 21-jährige Fahrzeugführer blieb nahezu unverletzt und ließ sich jetzt widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines und eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

