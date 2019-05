POL-Bremerhaven: Bremerhavener Motorradfrühling

Polizei Bremerhaven

Marinefliegerkommando Nordholz Verkehrswacht Bremerhaven Ortspolizeibehörde Bremerhaven

Gemeinsame Pressemitteilung vom 05.05.2018

Bremerhavener Motorradfrühling

Auch in diesem Frühjahr veranstaltete die Ortspolizeibehörde Bremerhaven in enger Kooperation mit der Verkehrswacht Bremerhaven e.V. am 05. Mai 2019 ein spezielles Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer auf dem Gelände der Marineflieger in Nordholz.

Sicherer Fahrspaß mit dem Motorrad setzt die Beherrschung der Maschine voraus und stellt hohe Anforderungen an Aufmerksamkeit, Wissen und praktisches Können. Spurwechsel, Ausweichen und Stabilisieren muss ein Motorradfahrer immer im Griff haben. In diesem Sinne veranstaltete die Ortspolizeibehörde mit ihren Partnern unter dem Motto 'Motorradfrühling' wieder ein Fahrsicherheitstraining.

"Die Marineflieger unterstützen gerne die Aktion des 'Motorradfrühlings. Als Pilot weiß ich, wie wichtig regelmäßiges Training ist, vor allem wenn es um Gefahrensituationen geht" erklärte Fregattenkapitän Tobias Schmidt, stellv. Kommandeur Stützpunktgruppe. "Nach der langen Winterzeit besteht hier die Möglichkeit, ungefährdet in die Saison zu starten. Der NATO-Flugplatz bietet ausgezeichneten Raum für die Trainingsangebote. Die gesamte Aktion ist für die Region und unsere Soldaten eine tolle Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens und zeigt unsere enge Verbundenheit innerhalb und außerhalb des Sicherheitszaunes", so Schmidt.

"Motorradfahrer gehören zu einer der Risikogruppen im Straßenverkehr. Besonders die sogenannten Wiedereinsteiger im Alter von 45- bis 55 Jahren sind an Verkehrsunfällen überproportional beteiligt", erklärte der Leiter des Führungsstabes der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Volker Ortgies, den Handlungsbedarf. "Nach erfolgreicher Familienplanung leistet man sich wieder ein Motorrad und knüpft damit an alte Zeiten an. Der Großteil der Biker genießt diese Freiheit überwiegend bei schönem Wetter. So kommen teilweise nur wenige hundert Kilometer Fahrleistung pro Jahr zustande und der Motorradfahrer verfügt nicht über die wünschenswerte Fahrpraxis" erklärt der Polizeidirektor. In Bremerhaven waren im vergangenen Jahr 33 motorisierte Zweiradfahrer an Verkehrsunfällen beteiligt. Dabei verletzten sich 17 von ihnen leicht und 7 erlitten schwere Verletzungen. Hauptunfallursachen waren mangelnder Abstand (Auffahrunfälle) und Missachtung der Vorfahrt. 2019 ereigneten sich bisher 4 Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern. Drei davon wurden von ihnen selbst verursacht.

Während sich in den vergangenen Jahrzehnten im Automobilbau viele Sicherheitsstandards entscheidend verbessert haben, beschränken sich die Neuerungen im Motorradbau überwiegend auf Leistungserhöhung und Verbesserung der Fahrdynamik. Statt Knautschzonen, Airbags und vielen elektronischen Hilfen beim PKW, gibt es beim Motorrad im Wesentlichen nur das Antiblockiersystem (ABS). "Bei einem Sturz bremsen nur die Knochen. Diese leidvolle Erfahrung mussten schon viele Motorradfahrer machen", erklärt Manfred Koschutzki, Geschäftsführer und Vorsitzender der Verkehrswacht Bremerhaven e.V. und weist auf die Bedeutung von Motorrad-Schutzkleidung mit Protektoren und guten Helmen beim Sturzgeschehen hin.

Am Sonntagmorgen trafen sich 75 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Bremerhaven. Angeführt vom dem Leiter des Polizei-Führungsstabes fuhr der Konvoi entlang der Küste zu den Marinefliegern in Nordholz. Beim 'Motorradfrühling 2019' führten 4 geschulte Motorradtrainer (DVR) auf dem Kasernengelände durch praktische Übungen, die jeder Motorradfahrer leisten konnte. Hier wurden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. Ziel des Trainings war es, das Motorrad und die eigenen Fähigkeiten besser kennenzulernen, um dann, insbesondere in Notsituationen, richtig und angemessen reagieren zu können. Natürlich kamen Fahrfreude und die Förderung der individuellen fahrerischen Fähigkeiten nicht zu kurz.

Die Organisatoren Rita Spörhase (Verkehrswacht), Stephan von Hassel (Marineflieger) und Ralf Spörhase (Polizei) sind zufrieden mit dem ausnahmslos positiven Feedback, dass die Biker ihnen von der Veranstaltung zurückmeldeten. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Motorradfrühling geben.

