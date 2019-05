Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter nutzen Abwesenheit

Bremerhaven (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie am Sonnabend (04.05.2019) als sie gegen 21.15 Uhr von einer Familienfeier in ihr Haus in der Straße Am Wischacker zurückkehrte. Die Familie hatte am Freitag, gegen 15.00 Uhr ihre Reise angetreten und dieses zuvor auch vielen Menschen mitgeteilt. Unbekannte Täter waren dann während ihrer Abwesenheit in die Doppelhaushälfte eingebrochen. Nachdem der oder die Täter zunächst versucht hatten, sämtliche Außentüren aufzuhebeln, gelang ihnen schließlich der Einstieg durch die Terrassentür nachdem sie die Rollladen gewaltsam entfernt und dann die Tür aufgehebelt hatten. Im Haus wurden alle Räume durchsucht, sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt und die Inhalte herausgerissen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Eine angrenzende Garage und ein Gartenhäuschen wurden ebenfalls gewaltsam betreten und diverses Werkzeug gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0471 953 3221.

